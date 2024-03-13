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Після нових погроз Путіна. США не бачать ознак, що РФ хоче застосувати ядерку, - Reuters

Середа 13 березня 2024 18:08
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Після нових погроз Путіна. США не бачать ознак, що РФ хоче застосувати ядерку, - Reuters Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки поки не спостерігають ознак того, що Росія готується до ядерного удару по Україні після нових погроз диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що Путін своїм новим випадом, ймовірно, вкотре підтвердив ядерну доктрину Росії, за якою вона застосує ядерну зброю, "якщо її суверенітет опиниться під загрозою".

"Ми не побачили жодних причин для коригування нашої ядерної позиції, як і жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - зазначив він.

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вкотре погрожував країнам Заходу.

Зокрема, він заявляв про готовність до ядерного удару "з військово-технічної точки зору". За словами глави Кремля, ядерні ракети нібито постійно перебувають у стані бойової готовності.

При цьому він додав, що необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України "ніколи не було".

Нагадаємо, 29 лютого Путін також погрожував країнам Заходу російською ядерною зброєю. Він вихвалявся конкретними видами озброєнь, які розробили у Росії.

Більш детально про висловлювання Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

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