Здавали ворогу адреси військових та місця дислокації ЗСУ у Херсоні - затримано ще двох агентів ФСБ

Одним з агентів виявився місцевий житель, якого військові Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Під час захоплення Херсону він перейшов на бік окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

У ніч з 26 на 27 червня минулого року зрадник "злив" двом представникам ФСБ з позивними "Марс" і "Зеленый" адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні. Також зловмисник "розкрив" противнику місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста.

Отриману інформацію окупанти використали для захоплення в полон декількох українських військових в з їхніми родинами.

До того ж, зрадник намагався схиляти місцевих жителів до негласної співпраці з ФСБ у тимчасово окупованих районах південного регіону.

Іншим затриманим є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника.

Повідомляється, що у червні минулого року український військовий потрапив у полон до окупантів. Там він всіляко намагався довести свою лояльність росіянам. Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім окупанти схопили в полон. Також він надавав ворогу дані про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу. Згодом контрактника повернули українській стороні.

Після звільнення Херсона обидва зрадники намагались "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Проте СБУ викрили їх злочинну діяльність і затримали у результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.