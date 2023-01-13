В Полтавській області знешкодили банду, яка тероризувала мешканців

В Полтавській області затримали злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України в Telegram.

За даними СБУ, зловмисники налагодили масштабний збут наркотиків і психотропів на території регіону. Великі партії заборонених речовин вони продавали через розгалужену мережу наркодилерів або використовували систему так званих "закладок".

Крім того, учасники банди активно озброювались. Для цього організатори навіть організували підпільний "цех" з перероблення травматичних пістолетів у бойові зразки.

За даними слідства, до складу злочинної групи входило до 10 осіб. Серед них – кримінальники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Організатори намагались залякувати людей, щоб запобігти зверненням до правоохоронних органів щодо діяльності банди, вони погрожували громадянам насильством чи фізичною розправою.

Діяльністю банди керував місцевий кримінальний "авторитет", який постійно намагався залучати до банди нових учасників. Незаконні прибутки у розмірі сотень тисяч гривень вони направляли до злодійської "каси" для підтримки криміналітету та розширення злочинного впливу на інші регіони.

Під час 17 обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці виявили незареєстровану зброю і підготовлені до збуту наркотики. Організатору та шести активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наразі їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нині також вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим фігурантам та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.