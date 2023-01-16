Сдавали врагу адреса военных и места дислокации ВСУ в Херсоне - задержаны еще два агента ФСБ

Одним из агентов оказался местный житель, которого военные Сил специальных операций ВСУ привлекали к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте. Во время захвата Херсона он перешел на сторону оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

В ночь с 26 на 27 июня прошлого года предатель "слил" двум представителям ФСБ с позывными "Марс" и "Зеленый" адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне. Также злоумышленник "раскрыл" противнику места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города.

Полученную информацию оккупанты использовали для захвата в плен нескольких украинских военных с их семьями.

К тому же, предатель пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона.

Другим задержанным является контрактник одной из бригад ВСУ, который был знаком вышеупомянутого вражеского приспешника.

Сообщается, что в июне прошлого года украинский военный попал в плен к оккупантам. Там он всячески пытался доказать свою лояльность россиянам. С этой целью он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого потом оккупанты схватили в плен. Также он предоставлял врагу данные о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения. Впоследствии контрактника вернули украинской стороне.

После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.