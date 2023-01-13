В Одесі затримали екс-працівника колонії, який охороняв катівню у Херсоні

Під час окупації Херсону працівник виправної колонії перейшов на бік РФ. Він охороняв місцеву катівню, проте після звільнення міста його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що колаборант отримав "посаду" у лавах створеної агресором "виправної колонії". Він охороняв режимний об’єкт РФ, до якого окупанти привозили репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.

"Окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні", - заявили у СБУ.

Правоохоронці виявили його вже в Одесі та повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.