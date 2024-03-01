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"Здавала" українських патріотів під час боїв за Харківську область: СБУ затримала ексвчительку

Укрїна , П'ятниця 01 березня 2024 11:28
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"Здавала" українських патріотів під час боїв за Харківську область: СБУ затримала ексвчительку Фото: СБУ затримала ексвчительку в Харківській області за зрадництво (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали колишню вчительку за співпрацю з РФ. Вона "здавала" загарбникам українських патріотів під час боїв за Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Мова йде про 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.

У період окупації населеного пункту вона "здавала" загарбникам місця перебування українських патріотів.

"Здавала" патріотів та учасників руху опору

Саме за її наведенням загарбники викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.

Серед них - депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.

У катівнях до викрадених людей застосовували жорстокі тортури - постійно били і тривалий час залишали без їжі та води.

"У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків", - зазначають в СБУ.

Однак загарбникам не вдалося "вибити" з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.

Ще одного - окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.

Виїхала в місто і "залягла на дно"

Після звільнення села зрадниця виїхала до Харкова, де "залягла на дно" і сподівалась уникнути правосуддя.

"Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Фото: затримання зрадниці з Харківської області (t.me/SBUkr)

Нещодавні затримання СБУ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, ми розповідали про те, що СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Днями ми повідомляли, що СБУ затримала посадовицю харківського університету яка допомагала РФ шукати слабкі місця в обороні міста.

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Служба безпеки України
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