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"Сдавала" украинских патриотов во время боев за Харьковскую область: СБУ задержала экс-учительницу

Украина, Пятница 01 марта 2024 11:28
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"Сдавала" украинских патриотов во время боев за Харьковскую область: СБУ задержала экс-учительницу Фото: СБУ задержала экс-учительницу в Харьковской области за предательство (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали бывшую учительницу за сотрудничество с РФ. Она "сдавала" захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о 57-летней бывшей учительнице младших классов в селе Лукьянцы Липецкой общины. Ранее ее привлекали к ответственности за избиение учащихся.

В период оккупации населенного пункта она "сдавала" захватчикам местонахождение украинских патриотов.

"Сдавала" патриотов и участников движения сопротивления

Именно по ее наведению захватчики похитили и заключили в тюрьму нескольких участников движения сопротивления в регионе.

Среди них депутат местного совета, участник АТО и отец действующего сотрудника Национальной полиции Украины.

В застенках к похищенным людям применяли жестокие пытки - постоянно избивали и долго оставляли без пищи и воды.

"Таким образом российские оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о Силах обороны, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков", - отмечают в СБУ.

Однако захватчикам не удалось "выбить" из украинских патриотов разведданные, а впоследствии нескольких отпустили.

Еще одного - оккупанты вывезли в Белгородскую область, где держали в плену 2 года, а затем обменяли на российского боевика.

Уехала в город и "залегла на дно"

После освобождения села предательница выехала в Харьков, где "залегла ко дну" и надеялась избежать правосудия.

"Сотрудники СБУ установили ее местонахождение в областном центре и задержали в арендованной квартире", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении за пособничество государству-агрессору.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: задержание предательницы из Харьковской области (t.me/SBUkr)

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

На днях мы сообщали, что СБУ задержала должностную должность харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города.

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Служба безопасности Украины
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