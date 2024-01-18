Готував екологічний теракт в Одеській області: в Україні затримали чергового агента РФ

Правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Головним завданням фігуранта було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами", - зазначають у відомстві.

Також агент розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Організація екокатастрофи

За даними СБУ, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку.

Для збору відомостей чоловік почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів.

Правоохоронці покроково задокументували злочинні дії агента ФСБ і затримали його під час виконання ворожого завдання.

Агент під прикриттям

Зрадником виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це "зарплату" від російської спецслужби.

Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.

Обшуки та вилучення доказів

Під час обшуків у затриманого вилучено всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.