Посадовиця університету шукала слабкі місця в обороні Харківської області для звітів РФ

Правоохоронці затримали посадовицю харківського університету яка допомагала РФ шукати слабкі місця в обороні міста. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначає відомство, у ході спецоперації у Харківській області вдалось "на гарячому" затримати російську агентку.

"Зловмисниця вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ", - інформують в СБУ.

Агентка виявилась посадовицею університету

Затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова.

У зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ.

Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.

Передавала інформацію російському бойовику

Отримані відомості вона месенджером передавала "зв’язковому" російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом.

Крім того, зловмисниця "зливала" інформацію адміністратору російського Telegram-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону.

Співпрацювала з РФ з початку повномасштабної війни

Посадовиця університету почала співпрацю з окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"До уваги" спецслужб РФ вона потрапила як ідеологічна прихильниця російської агресії, яка у розмовах зі знайомими вихваляла Кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні.

Агентці РФ загрожує довічне ув'язнення

Правоохоронці повідомили зрадниці про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії РФ.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Фото: затримання агентки РФ у Харківській області (t.me/SBUkr)