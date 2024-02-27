Ремонтував техніку РФ та грабував цивільних: СБУ затримала зрадника з Харківської області

Правоохоронці затримали чергового поплічника окупантів. Чоловік ремонтував російські танки під час боїв за Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисником виявися працівник заводу у Богодухівському районі. Після захоплення громади він зголосився допомагати загарбникам і почав ремонтувати їхню бронетехніку", - зазначають у відомстві.

Чоловік відновлював бойові спроможності російських танків, бойових машин піхоти та колісних транспортних засобів, які були підбиті українськими захисниками під час боїв за Харківську область.

"Здавав" нелояльних до РФ та грабував їх будинки

Також ворожий поплічник "здавав" місцевих жителів, які чинили спротив збройній агресії РФ.

Після цього окупанти викрадали українських патріотів та ув’язнювали їх до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам.

Крім того, зловмисник "наводив" загарбників на оселі громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Потім окупанти разом зі своїм пособником вдиралися у помешкання громадян і повністю розграбовували їх. З приватних домоволодінь вони викрадали все: від одягу та побутової техніки до автомобілів.

За це командування підрозділів російських військ дозволяло фігуранту вільно пересуватися по місцевості та забирати собі частину награбованого майна.

Намагався "залягти на дно"

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак йому цього не вдалося і згодом його затримали правоохоронці.

Затриманому повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: затримання зрадника в Харківській області (t.me/SBUkr)