Зеленський: "готовність" РФ не захоплювати Україну далі - це не поступки
Обіцянки російської влади нібито припинити окупацію України в разі здачі нею Донецької та Луганської областей не є поступками.
Про це перед зустріччю з віце-канцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбейлем заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, що ті речі, які звучали з російського боку, що вони "готові" не захоплювати далі Україну, є поступками. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з територій, які Росія не контролює", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що навіть обговорення таких пропозицій виходить за рамки міжнародного права.
Президент звернув увагу, що зараз зустріч на рівні лідерів залежить виключно від Москви, а також від Вашингтона.
"Тому що саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали", - нагадав голова держави.
"Поступки" РФ
Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія в контексті своїх вимог щодо завершення війни проти України пішла "на значні поступки".
Він запевняв, що в Москві були готові проявити гнучкість для врегулювання. Йдеться про те, що РФ обіцяє "зберегти територіальну цілісність України" після війни.
Варто зауважити, що Росія не відступає від своїх вимог щодо повного виведення українських захисників із Донецької та Луганської областей. Президент Володимир Зеленський уже неодноразово наголошував, що такий сценарій неможливий.