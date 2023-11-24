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"Здав" батька за посаду від Сальдо: у Херсонській області затримали колаборанта

Фото: в Херсонській області затримали колаборанта-донощика (facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Служба безпеки України затримала зрадника, який під час окупації в Херсонській області "здав" свого батька. Таким чином чоловік розраховував на отримання "посади" від колаборанта Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Працівники відомства затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.

"Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади", - повідомили в СБУ.

Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України, "здававши" агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

Здавав усіх, включно із батьком

"Одним із перших кого "здав" зрадник - був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувала СБУ, батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з РФ.

Сам же зрадник отримав "посаду" в окупаційній адміністрації, створеній на території громади під керівництвом зрадника України та колишнього депутата Херсонської міськради Володимира Сальдо.

У псевдоустанові колаборант відповідав за розподіл "гумдопомоги" з РФ між прихильниками кремлівського режиму.

"Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам", - зазначають в СБУ.

Крім того, відомо, що колаборант з власної ініціативи "чергував" зі зброєю на російських блокпостах та "розквартировував" окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Затримання

Після звільнення селища зрадник залишився на території громади, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

"Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його. Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ", - підсумували в пресслужбі СБУ. 

Робота СБУ проти зрадників

Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.

Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.

Раніше повідомлялось, що замах на зрадника і колаборанта Олега Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

Вчора стало відомо, що СБУ в російському Бєлгороді ліквідувала Олександра Слісаренка. Він обіймав високу "посаду" в окупаційній адміністрації Харківської області.

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