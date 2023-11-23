Мешканець Слов'янська коригував ракетні удари РФ, його відправили до в'язниці на 12 років

Мешканець Слов'янська коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ. За це суд засудив його до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Слов'янська, який підтримував збройну агресію РФ.

Зловмисник намагався виявити та передати агресору локації підрозділів Збройних сил України, СБУ та Держприкордонслужби в районі Слов'янська.

Найбільше його цікавили координати штабів, зосередження військової техніки та розташування складів з озброєнням українських захисників.

Інформацію РФ колаборант передавав голосовими повідомленнями

Отриману інформацію він дистанційно передавав окупантам через їхніх "зв'язкових". Ними виявилися - бойовик окремого мотострілецького полку та командир батальйону мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу ЗС РФ.

Для передачі розвідувальних відомостей російський інформатор використовував голосові повідомлення в одному з популярних месенджерів.

Фото: Затримання агента РФ (facebook.com/don.gp.gov.ua)

У такий спосіб він сподівався "анонімізувати" свої "звіти" агресору.

Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки ударів по інфраструктурі регіону.

Суд відправив пособника РФ до в'язниці

Контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у власному будинку. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для надсилання повідомлень окупантам.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за фактом надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань.

Враховуючи співпрацю зі слідством, зловмисник отримав 12 років позбавлення волі.

Вироки для зрадників України

Суди в Україні регулярно виносять обвинувальні вироки для осіб, які допомагають Росії або співпрацювали з окупаційною владою в різних регіонах країни.

Нещодавно повідомлялось, що житель Куп'янська співпрацював з росіянами та влаштувався до них працювати правоохоронцем. Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 13 років та з конфіскацією всього майна.

Також жителя Луганської області засудили до 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами. Він допомагав штурмувати українські території біля Бахмута.