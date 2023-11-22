ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уклав договір та працював поліцейським. Жителя Куп'янська засудили до 13 років за співпрацю з РФ

Середа 22 листопада 2023 16:26
UA EN RU
Уклав договір та працював поліцейським. Жителя Куп'янська засудили до 13 років за співпрацю з РФ Ілюстративне фото: жителя Куп'янська засудили до 13 років за співпрацю з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Житель Куп'янська співпрацював з росіянами та влаштувався до них працювати правоохоронцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Офіс Генерального прокурора.

Як з'ясували слідчі, житель Куп'янську раніше працював у дорожньо-транспортній службі України при органах міліції, після чого пішов на пенсію за вислугою років. Однак після окупації міста він почав співпрацювати з росіянами.

Чоловік уклав з ними угоду та добровільно обійняв посаду так званого "в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області".

Колаборант займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод.

Однак під час деокупації міста він намагався уникнути кримінальної відповідальності та виїхав до Харкова, де переховувався у квартирі знайомих.

У квітні 2023 року йому було заочно повідомлено про підозру, а 7 липня колаборанта затримали правоохоронці у Харкові, його було взято під варту.

Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 13 років та з конфіскацією всього майна.

Вироки для зрадників України

В Україні суди регулярно виносять обвинувальні вироки поплічникам РФ і зрадникам із держструктур.

Нещодавно в Донецькій області винесли вироки двом навідникам, які зливали ворогові інформацію про розташування ЗСУ. Чоловіки отримали по більш ніж 8 років за ґратами.

Також повідомлялось, що ще трьох зрадників, які допомагали російським загарбникам під час окупації територій у Харківській та Херсонській областях, засудили до тюремного ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
колаборант Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію