"Сдал" отца за должность от Сальдо: в Херсонской области задержан коллаборант

Сотрудники ведомства задержали депутата одного из поселковых советов в Херсонской области, который перешел на сторону врага в период захвата региона.

"Злоумышленник входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабного вторжения РФ встречал колонны российских войск, заходивших на территорию общества", - сообщили в СБУ.

Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины, "сдав" агрессору местонахождение участников движения сопротивления и членов их семей.

Сдавал всех, включая отца

"Одним из первых кого "сдал" предатель - был его отец, имевший проукраинскую позицию и выступавший против вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Как выяснила СБУ, отца-патриота отвезли в местное российское место заключения. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с РФ.

Сам же предатель получил "должность" в оккупационной администрации, созданной на территории общины под руководством предателя Украины и бывшего депутата Херсонского горсовета Владимира Сальдо.

В псевдоучреждении коллаборант отвечал за распределение "гумпомощи" из РФ между сторонниками кремлевского режима.

"Также предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, которые сопротивлялись захватчикам и их приспешникам", - отмечают в СБУ.

Кроме того известно, что коллаборант по собственной инициативе "дежурил" с оружием на российских блокпостах и "расквартировал" оккупантов в жилищах граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

Задержание

После освобождения поселка предатель остался на территории общины, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

"Благодаря комплексным мерам сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. В настоящее время на основании собранных Службой безопасности документов задержанному сообщено о подозрении по двум статьям УКУ", - подытожили в пресс-службе СБУ.