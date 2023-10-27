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Замах на Царьова був спецоперацією СБУ, - джерела

П'ятниця 27 жовтня 2023 20:49
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Замах на Царьова був спецоперацією СБУ, - джерела Фото: Олег Царьов (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький, Дмитро Браславський

Замах на зрадника і колаборанта Олега Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - підкреслило поінформоване джерело.

Зазначається, що деталі спецоперації не розголошуються. Станом на зараз повідомляється, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї.

Джерела в СБУ уточнили, що стан Царьова критичний - лікарі борються за його життя, але є великий шанс, що він може померти.

Замах на Царьова

Сьогодні на Telegram-каналі Царьова з'явилося повідомлення з деякими подробицями замаху зі слів його рідних.

"Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан його здоров'я на цей момент немає", - вказується в публікації.

Що відомо про Царьова

Олег Царьов був нардепом від "Партії регіонів", після Революції Гідності 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій та Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

У березні Київський апеляційний суд залишив, як і раніше, вирок суду Олегу Царьову, якого роком раніше засудили до 12 років в'язниці, визнавши винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебувала в суді з 2017 року.

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