Самая большая афера Минобороны России. СМИ узнали настоящие характеристики "Циркона"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Согласно проведенному анализу, боевая часть "Циркона" составляет около 100-150 килограмм, из которой взрывчатое вещество составляет до 40 килограмм. Ракета имеет осколочно-фугасное исполнение, нехарактерную форму и малый вес. Боевая мощь ракеты находится ниже возможностей других ракет:

Х-47 "Кинжал" - 500 килограммов боевой части;

крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр" - 400 килограммов боевой части;

"Оникс" - 300 килограммов боевой части.

Ближайший аналог "Циркона" - Х-31 со 150 кг и Х-35 со 135 килограмм взрывчатого вещества. В то же время боевая часть напрямую влияет на то, какой корабль способна потопить ракета.

"В случае такого веса - речь идет о 4500-5000 тонн водозамещения. То есть кораблей класса корвет, а не фрегат или эсминец, не то, что авианосец, водозамещение которого составляет под 100 000 тонн", - добавляет издание.

Почему "Циркон" имеет такую малую боевую часть

Ракету оборудовали такой малой боевой частью для того, чтобы обеспечить выполнение тактико-технического задания - дальность в 1000 километров. Если ракета не способна на такую дальность, тогда самый простой вариант исправить это - уменьшить ее боевую часть. В частности это объясняет, почему дальность полета "Циркона" постепенно возрастала от 400 километров до заявленных диктатором Владимиром Путиным 1000 километров.

"Именно поэтому "Тактическое ракетное вооружение" уменьшило вес боевой части до минимально возможной, благодаря чему выполнило задачу по дальности. А на то, что это никак не поможет в уничтожении определенных целей, в Минобороны РФ закрыли глаза и официально приняли 4 января 2023 года 3М22 "Циркон" на вооружение", - добавляет издание.

Также, кроме такого "объяснения" официально Кремлю могли декларировать то, что основное использование "Циркона" рассматривается со специальной ядерной боевой частью, вес которых составляет около 150 килограммов.

Атаки "Цирконом" по Украине

Недавно СМИ заявили о том, что Российская Федерация во время атаки против Украины, 7 февраля, могла применить противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон". Повторно враг применил вышеупомянутую ракету уже 25 марта. Тогда эксперты смогли собрать большее количество обломков и лучше исследовать ракету.

Как рассказывал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, для сбивания вышеупомянутой ракеты Украина применяет противобаллистические комплексы такие как, например, SAMP/T или Patriot.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.