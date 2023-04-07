Здатні лише на фейки. Подоляк висміяв деградовану розвідку Росії

Російська розвідка деградувала до того рівня, що намагається відмитись від власного сорому поширенням фейків та "псевдозливів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп та " віртуальні псевдозливи ". Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, російські окупанти можуть самостійно піти з території Криму після низки успішних дій українських захисників на полі бою. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов відзначив, що вибір методу деокупації Криму залежатиме від поведінки Росії.

Як пише The New York Times, в мережі з'явились засекречені військові документи в яких описуються плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Аналітики вважають, що документи були змінені в деяких частинах, що може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви.

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