Способны только на фейки. Подоляк высмеял деградированную разведку России

Российская разведка деградировала до того уровня, что пытается отмыться от собственного позора распространением фейков и "псевдосливов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, российские оккупанты могут самостоятельно уйти с территории Крыма после ряда успешных действий украинских защитников на поле боя.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что выбор метода деоккупации Крыма будет зависеть от поведения России.

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