В здании парламента ЮАР вспыхнул новый пожар

В здании парламента ЮАР вспыхнул повторно пожа р. Есть опасения, что все здание может разрушиться полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Новый пожар вспыхнул через день после первого. К тушению были привлечены более 70 пожарных бригад.

Первым пожаром почти полностью был разрушен главный зал собрания в здании. Предполагается, что первый пожар возник в старом здании парламента. Второй пожар возник, когда п ожарные все еще работали над горячими точками первого пожара. Новое возгорание вызывает опасения, что вся конструкция здания может рухнуть.

Глава отдела по связям с общественностью парламента Молото Мотапо написал в Твиттере в понедельник днем: