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В здании парламента ЮАР вспыхнул новый пожар

Новина українською →
ЮАР, Вторник 04 января 2022 00:29
В здании парламента ЮАР вспыхнул новый пожар Фото: в здании парламента ЮАР вспыхнул новый пожар (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Наталья Скороход

В здании парламента ЮАР вспыхнул повторно пожар. Есть опасения, что все здание может разрушиться полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Новый пожар вспыхнул через день после первого. К тушению были привлечены более 70 пожарных бригад.

Первым пожаром почти полностью был разрушен главный зал собрания в здании. Предполагается, что первый пожар возник в старом здании парламента. Второй пожар возник, когда пожарные все еще работали над горячими точками первого пожара. Новое возгорание вызывает опасения, что вся конструкция здания может рухнуть.

Глава отдела по связям с общественностью парламента Молото Мотапо написал в Твиттере в понедельник днем:

"К сожалению, после почти двух дней храбрых сражений с пламенем в здании Национальной ассамблеи только что возник новый пожар. Пожарные остаются на месте и продолжают борьбу, чтобы взять под контроль пожар", - написал он.

Напомним, что в ЮАР загорелось здание парламента. Пламя повредило крышу и стены здания.

Также сообщалось, что полиция арестовала мужчину, которого считают виновником пожара. Суд должен состояться 4 января.

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