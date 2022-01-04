В здании парламента ЮАР вспыхнул новый пожар
В здании парламента ЮАР вспыхнул повторно пожар. Есть опасения, что все здание может разрушиться полностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Новый пожар вспыхнул через день после первого. К тушению были привлечены более 70 пожарных бригад.
Первым пожаром почти полностью был разрушен главный зал собрания в здании. Предполагается, что первый пожар возник в старом здании парламента. Второй пожар возник, когда пожарные все еще работали над горячими точками первого пожара. Новое возгорание вызывает опасения, что вся конструкция здания может рухнуть.
Глава отдела по связям с общественностью парламента Молото Мотапо написал в Твиттере в понедельник днем:
"К сожалению, после почти двух дней храбрых сражений с пламенем в здании Национальной ассамблеи только что возник новый пожар. Пожарные остаются на месте и продолжают борьбу, чтобы взять под контроль пожар", - написал он.
Напомним, что в ЮАР загорелось здание парламента. Пламя повредило крышу и стены здания.
Также сообщалось, что полиция арестовала мужчину, которого считают виновником пожара. Суд должен состояться 4 января.