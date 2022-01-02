Плавится крыша, в стенах - трещины: горит здание парламента ЮАР
Фото: горит здание парламента ЮАР (twitter.com)
В Кейптауне горит здание парламента ЮАР. На крыше плавится битум, в стенах появились трещины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на News24.
По данным News24, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.
Район вокруг здания парламента оцеплен. Есть вероятность обрушения.
Начато расследование.
Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40— RB (@RoshBardien) January 2, 2022