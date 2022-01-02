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Плавится крыша, в стенах - трещины: горит здание парламента ЮАР

Новина українською →
Кейптаун, Воскресенье 02 января 2022 09:10
Плавится крыша, в стенах - трещины: горит здание парламента ЮАР Фото: горит здание парламента ЮАР (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кейптауне горит здание парламента ЮАР. На крыше плавится битум, в стенах появились трещины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на News24.

По данным News24, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.

Район вокруг здания парламента оцеплен. Есть вероятность обрушения.

Начато расследование.

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