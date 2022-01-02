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Пожар в парламенте ЮАР: подозреваемый в поджоге предстанет перед судом

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Воскресенье 02 января 2022 20:26
Пожар в парламенте ЮАР: подозреваемый в поджоге предстанет перед судом Фото: подозреваемый в поджоге парламента ЮАР предстанет перед судом (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Валерия Полищук

В Кейптауне арестовали 51-летнего мужчину, который проходит подозреваемым по делу о пожаре в здании парламента ЮАР. Он предстанет перед судом во вторник, 4 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В полиции сообщили, что расследование происшествия продолжается.

"51-летний мужчина был арестован в Кейптауне в рамках уголовного расследования пожара в парламенте ЮАР, которое все еще продолжается. Он предстанет перед судом во вторник", - сообщил представитель полиции.

Напомним, сегодня в Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР.

После чего правоохранители задержали мужчину и допросили его.

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