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У будівлі парламенту ПАР спалахнула нова пожежа

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ПАР, Вівторок 04 січня 2022 00:29
У будівлі парламенту ПАР спалахнула нова пожежа Фото: у будівлі парламенту ПАР спалахнула нова пожежа (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Наталья Скороход

У будівлі парламенту ПАР спалахнув повторно пожежа. Є побоювання, що вся будівля може зруйнуватися повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нова пожежа спалахнула через день після першої. До гасіння було залучено понад 70 пожежних бригад.

Першою пожежею майже повністю був зруйнований головний зал зборів в будівлі. Передбачається, що перша пожежа виникла в старій будівлі парламенту. Друга пожежа виникла, коли пожежники все ще працювали над гарячими точками першої пожежі. Нове загоряння викликає побоювання, що вся конструкція будівлі може впасти.

Голова відділу зв'язків з громадськістю парламенту Молото Мотапо написав в понеділок вдень у Твітері:

"На жаль, після майже двох днів хоробрих битв з полум'ям в будівлі Національної Асамблеї тільки що виникла нова пожежа. Пожежники залишаються на місці та продовжують боротьбу, щоб взяти під контроль пожежу", - написав він.

Нагадаємо, що у ПАР загорілася будівля парламенту. Полум'я пошкодило дах і стіни будівлі.

Також повідомлялося, що поліція заарештувала чоловіка, якого вважають винуватцем пожежі. Суд має відбутися 4 січня.

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