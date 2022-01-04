У будівлі парламенту ПАР спалахнула нова пожежа

У будівлі парламенту ПАР спалахнув повторно пожежа . Є побоювання, що вся будівля може зруйнуватися повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Нова пожежа спалахнула через день після першої. До гасіння було залучено понад 70 пожежних бригад.

Першою пожежею майже повністю був зруйнований головний зал зборів в будівлі. Передбачається, що перша пожежа виникла в старій будівлі парламенту. Друга пожежа виникла, коли п ожежники все ще працювали над гарячими точками першої пожежі. Нове загоряння викликає побоювання, що вся конструкція будівлі може впасти.

Голова відділу зв'язків з громадськістю парламенту Молото Мотапо написав в понеділок вдень у Твітері: