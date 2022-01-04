У будівлі парламенту ПАР спалахнула нова пожежа
У будівлі парламенту ПАР спалахнув повторно пожежа. Є побоювання, що вся будівля може зруйнуватися повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Нова пожежа спалахнула через день після першої. До гасіння було залучено понад 70 пожежних бригад.
Першою пожежею майже повністю був зруйнований головний зал зборів в будівлі. Передбачається, що перша пожежа виникла в старій будівлі парламенту. Друга пожежа виникла, коли пожежники все ще працювали над гарячими точками першої пожежі. Нове загоряння викликає побоювання, що вся конструкція будівлі може впасти.
Голова відділу зв'язків з громадськістю парламенту Молото Мотапо написав в понеділок вдень у Твітері:
"На жаль, після майже двох днів хоробрих битв з полум'ям в будівлі Національної Асамблеї тільки що виникла нова пожежа. Пожежники залишаються на місці та продовжують боротьбу, щоб взяти під контроль пожежу", - написав він.
Нагадаємо, що у ПАР загорілася будівля парламенту. Полум'я пошкодило дах і стіни будівлі.
Також повідомлялося, що поліція заарештувала чоловіка, якого вважають винуватцем пожежі. Суд має відбутися 4 січня.