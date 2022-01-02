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Пожар в здании парламента ЮАР: полиция задержала одного человека

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Воскресенье 02 января 2022 17:08
Пожар в здании парламента ЮАР: полиция задержала одного человека Фото: полиция задержала одного человека из-за пожара в парламенте ЮАР (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Валерия Полищук

Сильный пожар, который произошел в парламенте ЮАР, серьезно повредил здание. Одного человека задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Президент Сирил Рамафоса посетил место происшествия и назвал его "ужасным и разрушительным событием".

По его словам, один человек был задержан и допрошен властями.

При этом он добавил, что спринклерная система здания не функционировала должным образом.

Десятки пожарных боролись с пламенем. Позже официальные лица заявили, что весь парламентский комплекс был серьезно поврежден.

Жан-Пьер Смит, член комитета мэрии Кейптауна по охране и безопасности, сообщил, что крыша над старым залом заседаний "полностью сгорела", а дальнейший ущерб внутри старого зала еще не оценен.

"Невозможно увидеть, повреждено ли зал. Мы надеемся, что нет, потому что там очень много исторических артефактов, но туда нельзя попасть, не выломав двери, а мы не хотим этого делать", - сказал он.

Он также сказал, что пожарная сигнализация в парламенте сработала только тогда, когда пожарные прибыли на место происшествия.

Напомним, сегодня в Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР.

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