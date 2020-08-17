На здании КГГА вывесили флаг участников протестов в Беларуси

Над входом в здание Киевской городской государственной администрации вывесили национальный бело-красно-белый флаг Беларуси. Сейчас он используется участниками акций протестов.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото в Telegram.

Знамя повесили в знак поддержки демонстрантов, которые не согласны с результатами выборов президента Беларуси.

"Жыве Беларусь!", - написал мэр столицы.

Отметим, что бело-красно-белый флаг в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.

Напомним, в Киеве возле арки Дружбы народов состоялась акция солидарности в поддержку народа Беларуси, участники акции образовали цепь солидарности.

Участие в акции солидарности приняли более ста человек. Они были одеты в белую одежду, некоторые нацепили на одежду черную ленту в знак скорби по погибшему во время протестов в Беларуси.

Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.