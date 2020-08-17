На будівлі КМДА вивісили прапор учасників протестів у Білорусі

Прапор з'явився на знак підтримки демонстрантів
Над входом в будівлю Київської міської державної адміністрації вивісили національний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Зараз він використовується учасниками акцій протестів.
Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото в Telegram.
Прапор повісили на знак підтримки демонстрантів, які не згодні з результатами виборів президента Білорусі.
"Жыве Беларусь!", - написав мер столиці.
Зазначимо, що біло-червоно-білий прапор в 1991-1995 роках був державним прапором Білорусі.
Нагадаємо, у Києві біля арки Дружби народів відбулася акція солідарності на підтримку народу Білорусі, учасники акції утворили ланцюг солідарності.
Нагадаємо, ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.
Раніше повідомлялося, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.