На будівлі КМДА вивісили прапор учасників протестів у Білорусі

Над входом в будівлю Київської міської державної адміністрації вивісили національний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Зараз він використовується учасниками акцій протестів.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фото в Telegram.

Прапор повісили на знак підтримки демонстрантів, які не згодні з результатами виборів президента Білорусі.

"Жыве Беларусь!", - написав мер столиці.

Зазначимо, що біло-червоно-білий прапор в 1991-1995 роках був державним прапором Білорусі.

Нагадаємо, у Києві біля арки Дружби народів відбулася акція солідарності на підтримку народу Білорусі, учасники акції утворили ланцюг солідарності.

Участь в акції солідарності взяли понад сто осіб. Вони були одягнені в білий одяг, деякі почепили на одяг чорну стрічку на знак скорботи за загиблим під час протестів у Білорусі.

Нагадаємо, ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.

Раніше повідомлялося, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.