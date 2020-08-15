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Протесты в Беларуси: в Киеве образовали цепь солидарности

Киев, Суббота 15 августа 2020 16:19
Протесты в Беларуси: в Киеве образовали цепь солидарности
Фото: цепь солидарности в Киеве (facebook.com/talinovskaya.sistali)
Автор: Анастасия Рокитна

Участники акции принесли с собой белые цветы и белорусские флаги

В Киеве возле арки Дружбы народов состоялась акция солидарности в поддержку народа Беларуси. Участники акции образовали цепь солидарности.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участие в акции солидарности приняли более ста человек. Они были одеты в белую одежду, некоторые нацепили на одежду черную ленту в знак скорби по погибшиму мужчине во время протестов в Беларуси.

Фото: цепь солидарности в Киеве (facebook.com/talinovskaya.sistali)

Также участники акции принесли с собой белые цветы и белорусские флаги.

Аналогичные акции солидарности проходят по всей Беларуси. Также люди бастуют на предприятиях, требуя прекратить милицейское насилие и провести новые президентские выборы.

Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.

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