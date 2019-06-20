Здание ЦИК "заминировали" второй раз за день

Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) опять "заминировали", это уже второе сообщение о минировании за день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылку на страницу Общественной сети ОПОРА в Facebook.

Как сообщается, вскоре после возобновления работы Центризбиркома, после предварительного сообщения о минировании, председатель Комиссии Татьяна Слипачук заявила, что здание снова заминировано.

Отмечается, что журналисты были эвакуированы из здания ЦИК.

"У входа ждут люди с документами на регистрацию", - добавили в ОПОРЕ.

Отметим, что сегодня, 20 июня, последний день регистрации кандидатов в депутаты на внеочередных выборах Верховной рады.

Напомним, ранее полиция получила сообщение о заминировании здания, в котором работает Центризбирком. Сообщение о заминировании ЦИК поступило около 11:00. Из здания были эвакуированы около 250 человек.

Позже, ЦИК сообщил о возобновлении работы после сообщения о заминировании. Соответствующая служба УГО провела проверку помещений здания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД Украины - прилегающей территории. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.