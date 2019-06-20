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ЦИК возобновил работу

Новости » Выборы 2019    20.06.2019 - 15:23
ЦИК возобновил работу
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правоохранители не нашли взрывчатку в помещении

Центральная избирательная комиссия возобновила работу после сообщения о заминировании в последний день регистрации кандидатов в депутаты на внеочередных выборах Верховной рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В связи с необходимостью проверки указанного сообщения доступ в помещения ЦИК был временно приостановлен. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрыво-техническая служба МВД Украины - прилегающей территории.

"В результате обследования админздания и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов не обнаружено. Поэтому, сообщение о "заминировании" не подтвердилось. С 13:30 20 июня Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ЦИК.

Новость дополняется

Работа ЦИК до сих пор заблокирована ЦИК "заминировали" в последний день подачи документов
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияминирование
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