ЦИК возобновил работу

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правоохранители не нашли взрывчатку в помещении

Центральная избирательная комиссия возобновила работу после сообщения о заминировании в последний день регистрации кандидатов в депутаты на внеочередных выборах Верховной рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В связи с необходимостью проверки указанного сообщения доступ в помещения ЦИК был временно приостановлен. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрыво-техническая служба МВД Украины - прилегающей территории.

"В результате обследования админздания и прилегающей к нему территории взрывоопасных предметов не обнаружено. Поэтому, сообщение о "заминировании" не подтвердилось. С 13:30 20 июня Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ЦИК.

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