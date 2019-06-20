ЦИК "заминировали" в последний день подачи документов

Фото: ЦИК (РБК-Украина)

ЦИК приостановил прием документов

Правоохранительные органы получили сообщение о минировании здания, в котором работает Центральная избирательная комиссия. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Национальной полиции города Киева.

Как отметили в полиции, сообщение о заминировании ЦИК поступило около 11:00.

"Сейчас из здания эвакуированы около 250 человек. Работа ЦИК пока приостановлена и не ведется несколько часов. По состоянию на 12:50 проверка заминирования здания продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня, 20 июня, последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы для регистрации кандидатов на выборы в Раду. Однако, до 8 июля партии смогут обращаться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию.

По состоянию на 19 июня, ЦИК зарегистрировал 839 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 5 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Также, по состоянию на 19 июня, в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 761 кандидат в народные депутаты, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 618, выдвинутых политическими партиями - 143.