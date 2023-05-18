ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За здачу в полон окупантам у Росії "світить" строк. Суд розповів, як "правильно" здатися ЗСУ

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 11:55
За здачу в полон окупантам у Росії "світить" строк. Суд розповів, як "правильно" здатися ЗСУ Фото: Верховний суд РФ дав рекомендації окупантам, як не потрапити до в'язниці під час здачі в полон ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час взяття в полон російський окупант повинен "чинити рішучий опір" ЗСУ та будь-якими способами "уникнути захоплення в полон". Інакше, при добровільному попаданні в полон, в Росії на нього чекає кримінальна відповідальність, але, правда, є пара нюансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховного суду РФ (ВС РФ).

Зокрема, якщо окупант вперше (!) здався в полон і "вживав заходів для свого звільнення та повернення до місця служби і не вчинив під час перебування у полоні інших злочинів", він може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

В іншому випадку, вдасться уникнути в'язниці, якщо під час взяття в полон перебувати в безпорадному стані, наприклад, отримавши "важке поранення або контузію".

"Якщо військовослужбовець за своїм фізичним станом не здатний ухилитися від полону, фактичне його захоплення противником не утворює складу даного злочину (наприклад, знаходження військовослужбовця у безпорадному стані, у тому числі внаслідок тяжкого поранення чи контузії)", - говориться в тексті документа.

У всіх інших випадках при попаданні в полон окупант "має чинити рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон", а "в бою він зобов'язаний з честю виконати свій військовий обов'язок".

Крім того, кримінальної відповідальності можна уникнути ще в одному випадку, коли відбувається, за формулюванням ВС РФ, так званий "замах на здачу в полон".

"Під здаванням у полон слід розуміти різні дії (бездіяльність), внаслідок яких військовослужбовець переходить у владу противника. У тих випадках, коли дії (бездіяльність), спрямовані на здачу в полон, не завершуються переходом на бік противника з причин, що не залежать від волі особи, скоєне утворює замах на здачу в полон", - пояснюють у ВС РФ.

Як повідомлялося, опір українців та ЗСУ поступово зменшили запал російських окупантів. Тому частішають випадки, коли російські солдати та офіцери здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ, причому цілими групами. Цікаво, що раніше СБУ затримала росіянина, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ.

Нагадаємо, українським державним проєктом "Хочу жити", який дозволяє росіянам здатися в полон, скористалися більше 1,2 млн осіб, переважна більшість яких з Росії. Зокрема, більш як 4300 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу