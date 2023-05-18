За здачу в полон окупантам у Росії "світить" строк. Суд розповів, як "правильно" здатися ЗСУ

Під час взяття в полон російський окупант повинен "чинити рішучий опір" ЗСУ та будь-якими способами "уникнути захоплення в полон". Інакше, при добровільному попаданні в полон, в Росії на нього чекає кримінальна відповідальність, але, правда, є пара нюансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховного суду РФ (ВС РФ).

Зокрема, якщо окупант вперше (!) здався в полон і "вживав заходів для свого звільнення та повернення до місця служби і не вчинив під час перебування у полоні інших злочинів", він може бути звільнений від кримінальної відповідальності.

В іншому випадку, вдасться уникнути в'язниці, якщо під час взяття в полон перебувати в безпорадному стані, наприклад, отримавши "важке поранення або контузію".

"Якщо військовослужбовець за своїм фізичним станом не здатний ухилитися від полону, фактичне його захоплення противником не утворює складу даного злочину (наприклад, знаходження військовослужбовця у безпорадному стані, у тому числі внаслідок тяжкого поранення чи контузії)", - говориться в тексті документа.

У всіх інших випадках при попаданні в полон окупант "має чинити рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон", а "в бою він зобов'язаний з честю виконати свій військовий обов'язок".

Крім того, кримінальної відповідальності можна уникнути ще в одному випадку, коли відбувається, за формулюванням ВС РФ, так званий "замах на здачу в полон".

"Під здаванням у полон слід розуміти різні дії (бездіяльність), внаслідок яких військовослужбовець переходить у владу противника. У тих випадках, коли дії (бездіяльність), спрямовані на здачу в полон, не завершуються переходом на бік противника з причин, що не залежать від волі особи, скоєне утворює замах на здачу в полон", - пояснюють у ВС РФ.

Як повідомлялося, опір українців та ЗСУ поступово зменшили запал російських окупантів. Тому частішають випадки, коли російські солдати та офіцери здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ, причому цілими групами. Цікаво, що раніше СБУ затримала росіянина, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ.

Нагадаємо, українським державним проєктом "Хочу жити", який дозволяє росіянам здатися в полон, скористалися більше 1,2 млн осіб, переважна більшість яких з Росії. Зокрема, більш як 4300 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.