Чтобы избежать срока в РФ. Оккупантам рассказали, как "правильно" сдаваться в плен

Во время взятия в плен российский оккупант должен "оказывать решительное сопротивление" ВСУ и любыми способами "избежать захвата в плен". В противном случае, при добровольном попадании в плен, в России его ждет уголовная ответственность, но, правда, есть пара нюансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховного суда РФ (ВС РФ).

В частности, если оккупант впервые (!) сдался в плен и "принимал меры для своего освобождения и возвращения к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений", он может быть освобожден от уголовной ответственности.

В другом случае, удастся избежать тюрьмы, если во время взятия в плен находиться в беспомощном состоянии, например, получив "тяжелое ранение или контузию".