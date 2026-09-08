Франція готує передачу SAMP/T Україні, кілька країн обговорюють Patriot - ЗМІ

Країни, які мають системи ППО Patriot, розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні перед зимою. Водночас Франція у координації з Італією готує передачу системи SAMP/T та ракет Aster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Укрінформ в Єлисейському палаці.

Чи буде додатковий Patriot

У Парижі підтвердили, що питання нових поставок Patriot Україні перебуває в активному обговоренні - країни, які виробляють або вже мають ці системи на озброєнні, розглядають різні сценарії передачі.

За словами джерел, саме президент Зеленський найактивніше наполягає на посиленні української ППО, оскільки Росія змінює тактику й типи озброєння для ударів по Україні.

Утім у Франції наголошують: самих лише Patriot Києву буде недостатньо, потрібен ширший набір засобів протиповітряної оборони.

Що конкретно готує Франція

Саме тому Париж діє паралельно з іншими каналами постачання - спільно з Італією готується передати Україні системи SAMP/T разом із ракетами Aster, які мають підсилити захист українських міст.

Точних дат французька сторона поки не називає, обмежившись формулюванням, що "робота триває".

Прогноз на зиму

У французьких колах визнають: зима стане для України черговим тяжким випробуванням через удари по цивільній інфраструктурі.

Водночас там наголошують, що попри руйнівні наслідки таких обстрілів для мирного населення, лінію фронту росіянам прорвати досі не вдається.