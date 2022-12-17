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Здаються в полон підрозділами. В ГУР розповіли про ефективність ресурсів "Хочу жить"

Новость на русском →
Субота 17 грудня 2022 19:16
Здаються в полон підрозділами. В ГУР розповіли про ефективність ресурсів "Хочу жить" Фото: в ГУР розповіли про ефективність ресурсів "Хочу жить" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українським державним проєктом "Хочу жить", який дозволяє росіянам здатися в полон, скористалися більше 1,2 млн осіб, переважна більшість яких з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника пресслужби ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту "Хочу жить". Із них левова частка - це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації", - заявив Юсов.

Юсов зауважив, що це не прямі звернення, однак люди вивчають для себе та своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій війні, які влаштував російський диктатор Володимир Путін.

Також представник пресслужби розвідки додав, що на гарячу лінію та в чат-бот щодня звертаються більше 100 осіб.

"Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються", - розповів представник ГУР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки російських військових звернулись до ресурсу "Хочу жить", щоб здатися в полон.

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