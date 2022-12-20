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У полон СБУ потрапив росіянин, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ

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Україна, Вівторок 20 грудня 2022 20:14
У полон СБУ потрапив росіянин, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ Фото: у полон СБУ потрапив росіянин, який п'ять разів намагався втекти з армії РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України затримала росіянина, який п'ять разів намагався втекти з війська РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Окупант розповів, що його товариші по службі бояться Збройні Сили України. За його словами, після першого бою усі 135 новобранців з полку здали зброю та відмовилися воювати.

Коли росіяни зрозуміли, що командування їх не відпустить - намагалися втекти зі своїх підрозділів.

"Скільки разів мене намагалися відправити на "передок", то я усвідомлюючи, що там… тікав. П'ять разів мене знаходили і повертали назад", - розповів російський загарбник.

Згодом він потрапив у полон до українських Сил оборони і таким чином зберіг своє життя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українським державним проєктом "Хочу жити", який дозволяє росіянам здатися в полон, скористалися більше 1,2 млн осіб, переважна більшість яких з Росії.

Також раніше ми писали, що більш як 4300 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.

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