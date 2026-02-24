Здача Донбасу в обмін на мир? Зеленський дав жорстку відповідь на пропозиції США

Президент України Володимир Зеленський назвав ідею передачі Донбасу Росії недалекоглядною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.
Так, коментуючи припущення, що лунають у США щодо можливості припинення війни в обмін на територіальні поступки, президент України Володимир Зеленський заявив, що здача Донбасу не принесе стабільного миру, а лише розпалить агресію Москви.
Так, Зеленський висловив глибокий скепсис щодо того, що територіальні претензії РФ обмежуються лише сходом України. За його словами, задоволення вимог агресора щодо Донбасу - це небезпечний шлях, який не веде до фіналу війни.
"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш відхід із Донбасу - і на цьому війна завершиться. Росія є Росія, і, знаєте, їй не можна довіряти", - заявив президент.
Ці слова стали відповіддю на дискусії в американському політикумі, де деякі представники припускають, що президент РФ Володимир Путін може погодитися на "мир" у разі офіційної передачі Москві окупованих частин Донеччини та Луганщини.
Зеленський акцентував на тому, що Україна залишається непохитною у питаннях своєї територіальної цілісності. Поступки територіями він вважає не стратегічним рішенням, а фатальною помилкою, яка лише дасть ворогу час на підготовку нового наступу.
Ключові тези заяви:
Заява прозвучала на тлі посилення дипломатичного тиску та пошуку шляхів врегулювання конфлікту.
При цьому у Києві вважають, що справедливий мир можливий лише на основі міжнародного права та відновлення кордонів 1991 року. А от будь-які "плани", що передбачають торгівлю територіями, сприймаються в Україні як капітуляція, що відтерміновує, а не зупиняє велику катастрофу.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога України полягає не тільки в поверненні територій, а й у збереженні людей і незалежності.
При цьому в цьому ж інтерв'ю Зеленський пояснив, чому в України немає можливості зараз повернути свої території.
Також Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін уже розпочав Третю світову війну і Україна є тією країною, яка не дає можливості тій війні стати широкомасштабною.