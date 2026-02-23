ua en ru
"Не тільки території": Зеленський сказав, у чому полягає перемога України

Понеділок 23 лютого 2026 08:00
"Не тільки території": Зеленський сказав, у чому полягає перемога України Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога України полягає не тільки в поверненні територій, а й у збереженні людей і незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC.

Під час бесіди ведучий зазначив, що багато аналітиків за межами Білого дому, а також президент США Дональд Трамп та інші чиновники вважають, що Україна не зможе виграти війну. І в разі, якщо не піде на поступки Росії, то і зовсім програє.

З цієї причини у Зеленського запитали, чи має рацію Трамп та інші, на що президент відповів наступне:.

"Де ви зараз? Сьогодні ви в Києві, у столиці нашої батьківщини, Україні. Я дуже вдячний за це. Чи програємо ми. Звичайно, ні, адже ми боремося за незалежність України", - сказав глава держави.

Він наголосив, що перемога означає відновлення нормального життя українців і припинення трагедії. Але водночас представив ширше розуміння перемоги.

"Я вважаю, що зупинити (главу Кремля Володимира Путіна - ред.) сьогодні і не допустити окупації України - це перемога для всього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні", - зазначив президент.

На уточнення, чи не стверджує Зеленський, що перемога означає виключно повернення територій, президент пояснив, що є різні перемоги.

Глава держави впевнений, що в майбутньому Україна обов'язково поверне свою територію. Але якщо зробити цю спробу зараз, враховуючи кількість людей у російській армії - це означало б втрату мільйонів українців.

"Ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не буде достатньо людей, ви будете втрачати. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого", - пояснив він.

Резюмуючи він додав, що перемога України крім збереження людей полягає ще й у збереженні незалежності. Що ж стосується повернення територій - це вже буде перемога справедливості.

"Перемога України - це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу - це повернення всіх наших земель", - підсумував Зеленський.

Чому Україна зараз не може повернути території

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський пояснив, чому в України немає можливості зараз повернути свої території.

Першою причиною він назвав уже вищеописану причину - це люди. Оскільки рішення повернути ці території просто зараз - призвело б до величезних втрат.

По-друге, у країни зараз недостатньо озброєння для швидкого звільнення всіх окупованих територій. Президент наголосив, що це питання залежить не тільки від Києва, а й від партнерів.

Також Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін уже розпочав Третю світову війну і Україна є тією країною, яка не дає можливості тій війні стати широкомасштабною.

