"Не тільки території": Зеленський сказав, у чому полягає перемога України

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога України полягає не тільки в поверненні територій, а й у збереженні людей і незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для BBC .

Під час бесіди ведучий зазначив, що багато аналітиків за межами Білого дому, а також президент США Дональд Трамп та інші чиновники вважають, що Україна не зможе виграти війну. І в разі, якщо не піде на поступки Росії, то і зовсім програє.

З цієї причини у Зеленського запитали, чи має рацію Трамп та інші, на що президент відповів наступне:.

"Де ви зараз? Сьогодні ви в Києві, у столиці нашої батьківщини, Україні. Я дуже вдячний за це. Чи програємо ми. Звичайно, ні, адже ми боремося за незалежність України", - сказав глава держави.

Він наголосив, що перемога означає відновлення нормального життя українців і припинення трагедії. Але водночас представив ширше розуміння перемоги.

"Я вважаю, що зупинити (главу Кремля Володимира Путіна - ред.) сьогодні і не допустити окупації України - це перемога для всього світу. Тому що Путін не зупиниться на Україні", - зазначив президент.

На уточнення, чи не стверджує Зеленський, що перемога означає виключно повернення територій, президент пояснив, що є різні перемоги.

Глава держави впевнений, що в майбутньому Україна обов'язково поверне свою територію. Але якщо зробити цю спробу зараз, враховуючи кількість людей у російській армії - це означало б втрату мільйонів українців.

"Ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не буде достатньо людей, ви будете втрачати. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого", - пояснив він.

Резюмуючи він додав, що перемога України крім збереження людей полягає ще й у збереженні незалежності. Що ж стосується повернення територій - це вже буде перемога справедливості.

"Перемога України - це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу - це повернення всіх наших земель", - підсумував Зеленський.