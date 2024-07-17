ЗCУ ліквідовують російські системи ППО для підготовки прибуття F-16, - ISW

Аналітики Інституту послалися на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив, що загалом Сили оборони знищили 20 пускових установок С-300 і 15 радіолокаційних станцій за невстановлений період часу.

Також у звіті повідомили, що 8 липня Сирський опублікував геолокаційні кадри, на яких видно, як українські війська використовують касетні боєприпаси для ураження російських систем ППО, розташованих на схід від окупованого селища Мангуш Донецької області (на захід від Маріуполя).

Водночас, засновник підрозділу KRAKEN Головного управління розвідки України (ГУР) Міноборони Костянтин Немічев 12 липня заявив, що українські сили знищили чотири російські системи С-300, які російські війська використовували для удару по Харкову впродовж невизначеного періоду часу.

В ISW повідомили, що Рада депутатів Краснинського сільського поселення Волгоградської області РФ повідомила про ліквідацію командира російської батареї С-300 внаслідок удару українських ЗРК по позиції на харківському напрямку о 13:00 за місцевим часом 12 липня.

"Командир російської С-300, найімовірніше, загинув під час українського удару по окупованому Маріуполю, оскільки час смерті командира припадає на 15 хвилин після удару по російському ЗРК С-300 під Маріуполем 12 липня. Водночас, ISW не виявив ознак українського удару по російських засобах ППО в Бєлгородській області 12 липня та не може підтвердити точне місце цієї атаки", - йдеться у звіті.

Рада депутатів Краснинського сільського поселення також повідомила, що вбитий 12 липня командир батареї С-300, у нещодавньому листі зазначив, що за останні два тижні удари ЗСУ по російських засобах протиповітряної оборони вбили двох російських командирів батарей ППО. В ISW припускають, що мається на увазі певний період у червні - початок липня 2024 року.

В Інституті вивчення війни нагадали слова Сирського про те, що українські сили систематично знищують засоби ППО Росії, щоб створити умови для успішного застосування ЗСУ ударної авіації в контексті очікуваного прибуття найближчим часом винищувачів F-16.

В ISW зазначили, що поставки F-16 в Україну розпочнуться у невеликій кількості, а обмеження в матеріальному забезпеченні та підготовці, ймовірно, завадять українським військам широкомасштабно використовувати літаки у 2024 році.

"Українські офіційні особи раніше вказували, що Повітряні сили ЗСУ також мають намір використовувати F-16 та інші літаки у рамках ширшої системи протиповітряної оборони України. Однак, як вже зазначав ISW, Україні доведеться послабити загальні сили і засоби ППО Росії для захисту F-16 та їхньої належної інтеграції до бойових підрозділів Збройних Сил", - констатує Інститут вивчення війни.