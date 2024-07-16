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Сили оборони знищили ворожий комплекс С-300 на сході: Сирський показав відео

Вівторок 16 липня 2024 17:55
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Сили оборони знищили ворожий комплекс С-300 на сході: Сирський показав відео Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України опівночі уразили російський комплекс С-300 у тимчасово окупованій частині Донецької області.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у себе у Facebook.

"Висловлюю подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання! Сьогодні опівночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області. За інформацією розвідки, підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника", - написав він.

За словами Сирського, наразі більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється. Однак це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ. Зокрема, раніше вже було знищено понад 20 пускових установок і близько 15 радіолокаційних станцій.

"Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів", - додав він.

ЗСУ знищують російські комплекси С-300/С-400

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в ніч на 10 червня було завдано успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Докладніше про те, як вдається знищувати російські ЗРК та чому це може бути пов'язано із підготовкою до застосування західних винищувачів F-16, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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