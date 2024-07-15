Зеленський про кількість літаків F-16 для України: їх буде недостатньо

Україна отримає від країн Заходу певну кількість літаків F-16. Але їх буде недостатньо, щоб боротися на рівних з російською авіацією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Рішення про F-16 - стратегічне, кількість їх поки що нестратегічна. Є серйозна кількість літаків про які я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси, з двох боків", - сказав він.

За його словами, Україна отримає деяку кількість літаків влітку та до кінця року.

"Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцняють нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо", - заявив президент.