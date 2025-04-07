У зброї РФ вперше виявили індійську деталь: про що це говорить

Розвідки викрила майже 200 нових деталей і компонентів, які застосовуються у шести типах російської зброї. Серед них - CRP-антена російського "Шахеда", північнокорейська балістична ракета KN-24, комп’ютер із ракети Х-47 "Кинжал", а також безпілотники "Supercam S350", "Гербера та Zala.

За даними ГУМ, у нових CRP-антенах для дрона "Герань-2" було знайдено лише два чіпи американського виробництва. Це свідчить про намагання Росії зменшити залежність від компонентів країн, які запровадили санкції проти неї.

Зокрема, раніше у російських "Шахедах" було виявлено нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів лише два - виробництва американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies.

А ось трансивери, генератори, перетворювачі сигналів та інші мікросхеми були китайського виробництва. Основний чіп CRP-антени, що аналізує вхідні сигнали й вирішує, які з них ігнорувати, виготовлений компанією Beijing Microelectronics Technology Institute.

"Вперше у російській зброї виявили компонент індійського виробництва - тактовий буфер від Aura Semiconductor", - повідомили у розвідці.

Варто зауважити, що виробники ще двох компонентів наразі не ідентифіковані, але, ймовірно, вони також китайського походження.

Росія нарощує виробництво "Шахедів"

Російський завод із виробництва дронів "Шахед" в особливій економічній зоні "Алабуга" (Татарстан) у період з січня по вересень 2024 року подвоїв кількість випущених БпЛА, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Тоді ж стало відомо, що серійні номери на корпусах збитих дронів "Шахед" сягнули позначки 12 тисяч.

Як розповідав президент Володимир Зеленський розповів, що у дронах, якими Росія атакувала Україну 5 січня цього року виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.