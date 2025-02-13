Росія може зменшити обсяги виробництва ударних дронів "Шахед", - ISW

Темпи виробництва Росією ударних безпілотників "Шахед" можуть знизитися. Держава-агресор може переключитися на дрони-приманки для обходу і перевантаження української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 12 лютого повідомив, що в 2024 році завод у російський особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан випустив понад 6000 безпілотників "Шахед" і тисячі дронів-приманок.

За даними ISW, з січня по вересень 2024 року на цьому заводі було вироблено 5760 безпілотників "Шахед". Отже, припускають в Інституті, звіт Коваленка свідчить про те, що з жовтня по грудень 2024 року завод не зміг виготовити більшу кількість дронів.

"Імовірно, завод намагається знайти достатньо матеріалів для підтримки високих темпів виробництва дронів "Шахед", адже Росія все ще покладається на Іран у постачанні компонентів для безпілотників, або намагається отримувати високотехнологічні компоненти з-за кордону в обхід західних санкцій", - припускають в Інституті вивчення війни.

Крім того, в ISW не виключають, що російська оборонно-промислова база також може намагатися з'ясувати, як виробляти компоненти для безпілотників всередині країни з використанням іранських виробничих ліцензій.

"Як варіант, Росія може надати пріоритет виробництву безпілотників-приманок для обходу і перевантаження української ППО, замість того, щоб зосередитися на більш дорогих ударних безпілотниках "Шахед", - припускають в Інституті вивчення війни.