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У дронах, які атакували Україну вночі, виявили 8755 іноземних компонентів, - Зеленський

Київ, Неділя 05 січня 2025 12:41
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У дронах, які атакували Україну вночі, виявили 8755 іноземних компонентів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 5 січня випустила по Україні 103 дрони. У них виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він заявив, що впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У них понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.

Зеленський наголосив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів в Росію недостатній. Москва продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою атакує Україну.

"Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів - це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", - зазначив президент.

Нічна атака Росії

В ніч на 5 січня російські війська випустили по Україні 103 ударні дрони та безпілотники інших типів. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Сили ППО знищили 61 дрон, ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок атаки у Харківській області були пошкоджені приватні будинки. Постраждали троє осіб.

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