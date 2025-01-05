У дронах, які атакували Україну вночі, виявили 8755 іноземних компонентів, - Зеленський

Росія в ніч на 5 січня випустила по Україні 103 дрони. У них виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Він заявив, що впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів. У них понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.

Зеленський наголосив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів в Росію недостатній. Москва продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою атакує Україну.

"Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів - це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", - зазначив президент.