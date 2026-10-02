ua en ru
Пт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Зброярі назвали перехоплювачі з найбільшою кількістю доведених збиттів реактивних дронів

16:02 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Зброярі назвали перехоплювачі з найбільшою кількістю доведених збиттів реактивних дронів Фото: "Герань" (скриншот відео)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українська Рада зброярів вважає, що найбільше підтверджень бойових збиттів реактивних "Гераней" мають три рішення: Sting і Sting S від "Диких шершнів", перехоплювач СБУ та перехоплювачі, закуплені Фондом Сергія Притули.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити".

Які рішення мають найбільше доказів

Перше з них - Sting і Sting S від "Диких шершнів". Перше відео збиття "Герані-4" з'явилося ще в травні, а у вересні, за словами виробника, дрон збив близько десятка "Гераней-4" і кілька "Гераней-5", переважно під дистанційним керуванням. За оцінкою Ради зброярів, платформу вже випускають масово.

Друге - перехоплювач СБУ, який президент представив разом із відео збиття. Його роботу підтвердив і радник з технологій оборони.

Третє - перехоплювачі, закуплені Фондом Сергія Притули. 28 вересня один із них збив "Герань-5", яка летіла зі швидкістю 425 км/год на висоті понад 3 км. За даними Ради зброярів, фонд уже кілька місяців впроваджує дистанційне керування для кількох моделей перехоплювачів.

Що відомо про Sting S і які є застереження

У "Диких шершнів" повідомили, що Sting S є еволюцією Sting: це високошвидкісний дрон мультикоптерного типу, який має бути ефективним, простим у використанні, недорогим і масовим. За словами компанії, більшість реактивних цілей під час випробувань Sting S знищено за допомогою технології дистанційного керування Hornet Vision Ctrl.

Серійне виробництво Sting S компанія планує розпочати протягом місяця після успішного завершення бойових тестів. Sting має заявлену швидкість до 280 км/год і стелю польоту 7000 метрів, його вже застосовують пілоти ЦСО "Альфа" СБУ.

У вересні 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк оприлюднив відео, на якому новий Sting S збиває реактивну "Герань-5". Характеристики цього дрона офіційно не розкриті.

Читайте також: Військові показали, як український перехоплювач STING S збив реактивну "Герань-5"

У Раді зброярів наголошують, що бойові збиття нових перехоплювачів підтверджені відео, але кількість спроб і промахів невідома. В об'єднанні "Технологічні сили України" зазначають, що в попередній ітерації спеціалізовані перехоплювачі давали 35-40% перехоплень, тож вони не є панацеєю.

У серпні Міноборони повідомило, що Сили оборони отримали перший вітчизняний реактивний перехоплювач Alexa Spatium. Це безпілотник з турбореактивним двигуном, розрахований на "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5".

Раніше РБК-Україна також писало, що міністр оборони попросив ЄС профінансувати перехоплювачі реактивних дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони ППО Вторгнення Росії до України
Новини
Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility
Україна отримала 2,9 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Facility
Аналітика
Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити