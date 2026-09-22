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Військові показали, як український перехоплювач STING S збив реактивну "Герань-5"

08:37 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Військові показали, як український перехоплювач STING S збив реактивну "Герань-5" Фото: "Герань" (росЗМІ)
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1020-й зенітний ракетний полк Повітряних сил ЗСУ оприлюднив відео збиття реактивного дрона "Герань-5" новим перехоплювачем STING S.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк.

Як відбулося перехоплення

21 вересня 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк опублікував відео, на якому екіпаж "Рубін" з допомогою нового перехоплювача STING S виробництва компанії "Дикі шершні" збиває російський реактивний дрон "Герань-5".

Технічні характеристики STING S поки офіційно не розкриті. Ранні модифікації мали заявлену точність ураження на рівні 80–90%, дальність дії близько 25 км (у новіших варіантах - до 37 км), чотири ротори, крейсерську швидкість 140–170 км/год і максимальну - до 280 км/год, а також здатність підійматися вище 7 000 метрів.

Корпус дронів виготовляють на 3D-принтері, апарати не потребують катапульти для запуску і можуть повертатися на точку старту, якщо ціль знищив інший перехоплювач.

Чим "Герань-5" відрізняється від попередників

"Герань-5" суттєво відрізняється від інших дронів серії: замість дельтоподібного крила, характерного для "Герані-4", розробники обрали аеродинамічну компоновку, ближчу до крилатої ракети. Апарат завдовжки близько 6 м і розмахом крил до 5,5 м несе боєголовку масою приблизно 90 кг.

Дрон оснащений китайським реактивним двигуном TELEFLY TF-TJ2000A, розганяється до 450–600 км/год, літає на висоті до 6 000 м і має заявлену дальність близько 1 000 км.

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Раніше РБК-Україна повідомляло, що радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив бойову роботу нового реактивного дрона-перехоплювача, який того самого дня уразив "Герань-5".

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