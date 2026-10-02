Оружейники назвали перехватчики с наибольшим числом доказанных сбиваний реактивных дронов

Украинский Совет оружейников считает, что больше всего подтверждений боевых убытков реактивных "Гераней" имеют три решения: Sting и Sting S от "Диких шершней", перехватчик СБУ и перехватчики, закупленные Фондом Сергея Притулы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Воздушный террор. Будет ли прорыв с сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать" .

Какие решения имеют больше доказательств

Первое из них - Sting и Sting S от "Диких шершней". Первое видео сбивания "Герани-4" появилось еще в мае, а в сентябре, по словам производителя, дрон сбил около десятка "Гераней-4" и несколько "Гераней-5", преимущественно под дистанционным управлением. По оценке Совета оружейников, платформу уже выпускают массово.

Второе - перехватчик СБУ, который президент представил вместе с видео избиения. Его работу подтвердил и советник по технологиям обороны.

Третье - перехватчики, закупленные Фондом Сергея Притулы. 28 сентября один из них сбил "Герань-5", летевшую со скоростью 425 км/ч на высоте более 3 км. По данным Совета оружейников, фонд уже несколько месяцев внедряет дистанционное управление для нескольких моделей перехватчиков.

Что известно о Sting S и какие предостережения

В "Диких шершнях" сообщили, что Sting S является эволюцией Sting: это высокоскоростной дрон мультикоптерного типа, который должен быть эффективным, простым в использовании, недорогим и массовым. По словам компании, большинство реактивных целей во время испытаний Sting S уничтожены с помощью технологии дистанционного управления Hornet Vision Ctrl.

Серийное производство Sting S компания планирует приступить в течение месяца после успешного завершения боевых тестов. Sting имеет заявленную скорость до 280 км/ч и потолок полета в 7000 метров, его уже применяют пилоты ЦСО "Альфа" СБУ.

В сентябре 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк обнародовал видео, на котором новый Sting S сбивает реактивную "Герань-5". Характеристики этого дрона официально не раскрыты.

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В Совете оружейников отмечают, что боевые сбития новых перехватчиков подтверждены видео, но количество попыток и промахов неизвестно. В объединении "Технологические силы Украины" отмечают, что в предварительной итерации специализированные перехватчики давали 35-40% перехватов, поэтому они не панацея.