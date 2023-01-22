Зброя й техніка подвійного призначення. В ЄС обговорюють санкції проти Білорусі, - ЗМІ

В Європейській комісії розпочались консультації з послами ЄС не лише щодо 10-го пакету санкції проти Росії, але й щодо обмежень проти Білорусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
До цього часу ЄС утримувався від сильного удару по Білорусі, аби показати, що бачить різницю між агресором й країною, яка його підтримує.
Згідно з даними RMF FM, в Єврокомісії розглядають санкції проти Білорусі - від окремих секторальних через заповнення прогалин в існуючих обмеженнях, до повного прирівняння обмежень до санкції проти Росії.
Німеччина й ще декілька країн виступають проти синхронізації санкції. На їх думку, поки Білорусь фізично не приєдналась до російського вторгнення, нібито необхідно зберігати цю відмінність між державою-агресором і державою, яка її підтримує.
Видання стверджує, що ЄС може ввести повно ембарго на зброю й техніку подвійного призначення. Є побоювання, що Білорусь імпортує з союзу техніку, компоненти якої пізніше використовуються для будівництва безпілотника.
Також серед можливих санкцій згадується заборона експорту з ЄС до Білорусі електроніки, побутової техніки та предметів розкоші. Обмеження неодмінно будуть накладені на банки, оскільки росіяни їздять до Мінська, щоб зняти гроші в тамтешніх банкоматах. Що стосується заборони на імпорт з Білорусі, то йдеться про алкоголь і сигарети.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Інституту вивчення війни, попри те, що загроза вторгнення з Білорусі залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше осені 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.