Зброя й техніка подвійного призначення. В ЄС обговорюють санкції проти Білорусі, - ЗМІ

До цього часу ЄС утримувався від сильного удару по Білорусі, аби показати, що бачить різницю між агресором й країною, яка його підтримує.

Згідно з даними RMF FM, в Єврокомісії розглядають санкції проти Білорусі - від окремих секторальних через заповнення прогалин в існуючих обмеженнях, до повного прирівняння обмежень до санкції проти Росії.

Німеччина й ще декілька країн виступають проти синхронізації санкції. На їх думку, поки Білорусь фізично не приєдналась до російського вторгнення, нібито необхідно зберігати цю відмінність між державою-агресором і державою, яка її підтримує.

Видання стверджує, що ЄС може ввести повно ембарго на зброю й техніку подвійного призначення. Є побоювання, що Білорусь імпортує з союзу техніку, компоненти якої пізніше використовуються для будівництва безпілотника.

Також серед можливих санкцій згадується заборона експорту з ЄС до Білорусі електроніки, побутової техніки та предметів розкоші. Обмеження неодмінно будуть накладені на банки, оскільки росіяни їздять до Мінська, щоб зняти гроші в тамтешніх банкоматах. Що стосується заборони на імпорт з Білорусі, то йдеться про алкоголь і сигарети.