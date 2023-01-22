RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оружие и техника двойного назначения. В ЕС обсуждают санкции против Беларуси, - СМИ

Фото: в ЕС обсуждают санкции против Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Европейской комиссии начались консультации с послами ЕС не только о 10-м пакете санкции против России, но и об ограничениях против Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

До сих пор ЕС воздерживался от сильного удара по Беларуси, чтобы показать, что видит разницу между агрессором и страной, которая его поддерживает.

Согласно данным RMF FM, в Еврокомиссии рассматривают санкции против Беларуси - от отдельных секторальных через заполнение пробелов в существующих ограничениях, до полного приравнивания ограничений к санкциям против России.

Германия и еще несколько стран выступают против синхронизации санкции. По их мнению, пока Беларусь физически не присоединилась к российскому вторжению, якобы необходимо сохранять это различие между государством-агрессором и государством, которое его поддерживает.

Издание утверждает, что ЕС может ввести полноценное эмбарго на оружие и технику двойного назначения. Есть опасения, что Беларусь импортирует из союза технику, компоненты которой позже используются для строительства беспилотника.

Также среди возможных санкций упоминается запрет экспорта из ЕС в Беларусь электроники, бытовой техники и предметов роскоши. Ограничения непременно будут наложены на банки, поскольку россияне ездят в Минск, чтобы снять деньги в тамошних банкоматах. Что касается запрета на импорт из Беларуси, то речь идет об алкоголе и сигаретах.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Института изучения войны, несмотря на то, что угроза вторжения из Беларуси остается, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеБеларусь