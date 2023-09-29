Зброя для України не потрапляє до чужих рук, - Держдеп США

"Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї зброї", - заявив Міллер.

Він додав, що у США є механізми підзвітності щодо постачання Україні американської зброї та інших видів військової допомоги.

"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", - наголосив Міллер.

Допомога Україні від США

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, зокрема 24 млрд доларів для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас у боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті, але не у Палаті представників.

При цьому Білий дім та Держдеп США висловили впевненість у двопартійній підтримці України у Конгресі.

Зазначимо, що Америка з самого початку вторгнення активно допомагає Україні як у військових питаннях, так і у гуманітарних. Однак ще в листопаді минулого року республіканці з Конгресу вимагали посилення нагляду за наданою допомогою.

А 23 вересня США призначили генерального інспектора міністерства оборони Роберта Сторча наглядачем за виділеними Україні коштами.

Він співпрацюватиме з Державним департаментом США та наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), аби контролювати близько 113 млрд доларів допомоги, які Штати направили Україні з початку повномасштабного вторгнення російських терористів.

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