Зброя для України не потрапляє до чужих рук, - Держдеп США

Зброя, яку Україна отримує від США для протистояння Росії, використовується належним чином і не потрапляє до чужих рук.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення цієї зброї", - заявив Міллер.
Він додав, що у США є механізми підзвітності щодо постачання Україні американської зброї та інших видів військової допомоги.
"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", - наголосив Міллер.
Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, зокрема 24 млрд доларів для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас у боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті, але не у Палаті представників.
При цьому Білий дім та Держдеп США висловили впевненість у двопартійній підтримці України у Конгресі.
Зазначимо, що Америка з самого початку вторгнення активно допомагає Україні як у військових питаннях, так і у гуманітарних. Однак ще в листопаді минулого року республіканці з Конгресу вимагали посилення нагляду за наданою допомогою.
А 23 вересня США призначили генерального інспектора міністерства оборони Роберта Сторча наглядачем за виділеними Україні коштами.
Він співпрацюватиме з Державним департаментом США та наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), аби контролювати близько 113 млрд доларів допомоги, які Штати направили Україні з початку повномасштабного вторгнення російських терористів.
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