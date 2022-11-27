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Республіканці в Конгресі США хочуть посилити контроль над допомогою Україні

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Неділя 27 листопада 2022 23:35
Республіканці в Конгресі США хочуть посилити контроль над допомогою Україні Фото: Республіканці в Конгресі США хочуть посилити контроль над допомогою Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Республіканці, які здобули більшість у Палаті представників Конгресу США, заявили, що вимагатимуть більшого контролю над військовою допомогою для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Майкл Маккол, який претендує на посаду голови Комітету в закордонних справах, зазначив, що вони мають намір "забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність".

Своєю чергою Майк Тернер, старший республіканець у Комітеті з питань розвідки, критично оцінив той факт, що лише 8 млрд із 40 млрд доларів, ухвалених в травні, були спрямовані безпосередньо на озброєння України.

"Це гроші американських платників податків, які йдуть в Україну. Чи зменшує це наше бажання допомогти українському народу боротися? Ні, але ми будемо робити це відповідально", - сказав політик.

За словами конгресмена, республіканці мають впевнетись, що Україна "отримає те, що їй потрібно", зокрема критично важливе озброєння.

"Ми повинні переконатися, що працюємо з партнерами і створюємо систему протиповітряної оборони. Аби захистити Київ, захистити їхню інфраструктуру, - додав Тернер.

Нагадаємо, президент США Джо Байден хоче, аби Конгрес ухвалив новий пакет допомоги Україні до кінця року.

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